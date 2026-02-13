Tragico incidente stanotte nel canton San Gallo: lungo una strada sterrata fra l'alpe Hochsäss e l'alpe Chläui, nei pressi del comune di Mädris-Vermol, un'auto con 4 persone a bordo è uscita di strada capottandosi più volte per un centinaio di metri prima di fermarsi.

Due occupanti, un 18enne e una 19enne, sono deceduti. Gli altri due sono rimasti contusi: un 21enne ha riportato gravi contusioni, mentre un 17enne se l'è cavata con ferite leggere.

Quest'ultimo è riuscito a raggiungere autonomamente l'Alp Chläui, situata nelle vicinanze. Le persone presenti sul posto hanno subito allertato i soccorsi.

Gli elicotteri della Rega e di Alpine Air Ambulance hanno trasportato i due feriti in ospedale. Secondo il comunicato, tutte e quattro le persone sono cittadini svizzeri residenti nella regione. La polizia cantonale, raggiunta da Keystone-ATS, non ha fornito informazioni su chi fosse alla guida del veicolo. La questione è oggetto di indagini in corso.

Il recupero delle vittime e dei feriti si è rivelato impegnativo a causa della posizione isolata del luogo dell'incidente, si legge ancora la nota.