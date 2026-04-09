San GalloGiallo ad Au, ben quattro persone ferite. Per ora la polizia rimane in silenzio
SDA
9.4.2026 - 18:19
Questo pomeriggio la polizia cantonale di San Gallo ha rinvenuto ad Au (SG) quattro persone ferite. Due donne presentavano lesioni tali da rendere necessario il loro trasporto in ospedale con un elicottero della Rega, mentre non sono ancora del tutto chiari i contorni dell'accaduto.
Keystone-SDA
09.04.2026, 18:19
SDA
Stando alle prime ricostruzioni, poco dopo le 14:00 è stata segnalata al numero di emergenza la presenza di un uomo di 73 anni ferito in un quartiere residenziale.
Giunti sul posto, gli agenti della polizia cantonale sangallese hanno trovato altre tre persone ferite nei pressi di una casa plurifamiliare: si tratta di tre donne di 57, 65 e 87 anni, come si apprende dal comunicato diramato in serata dalle forze dell'ordine.
Le due donne di 65 e 87 anni sono state elitrasportate al nosocomio con gravi ferite, precisa la nota.
Le altre due persone sono state trasferite in ospedale in ambulanza.
La polizia è intervenuta sul posto con un ingente dispiegamento di forze. Un portavoce della polizia, contattato dall'agenzia Keystone-ATS, non ha fornito ulteriori dettagli sulla dinamica dell'accaduto né sulla natura delle lesioni.
Sono in corso accertamenti per stabilire se si tratti di un delitto o atto criminale.