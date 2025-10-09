  1. Clienti privati
Fiere Karin Keller-Sutter inaugura l'82esima edizione dell'Olma, la più grande festa agricola della Svizzera

SDA

9.10.2025 - 13:19

Keller-Sutter con la maialina Paola, nata solo pochi giorni fa.
Keystone
Keystone

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha inaugurato oggi l'82esima edizione dell'Olma di San Gallo, la più grande fiera agricola del Paese.

Keystone-SDA

09.10.2025, 13:19

09.10.2025, 13:24

Come da tradizione, la consigliera federale si è fatta fotografare con in braccio un maialino, in questo caso una femmina di nome Paola.

Per l'occasione, Keller-Sutter ha indossato un grembiule regalatole dalla sua ex collega in governo Viola Amherd, con la scritta «Just a Girl who loves Pigs». L'anno scorso, anche la vallesana se lo era messo per la sua apparizione all'Olma.

Il maialino di quest'anno prende il nome dalla cantante e presentatrice sangallese Paola Felix, che domenica ha compiuto 75 anni. Paola è infatti venuta alla luce lo stesso giorno.

«Per coincidenza, anche mio marito compie gli anni in questa data», ha detto Keller-Sutter.

Per la presidente della Confederazione, sangallese a sua volta, l'Olma è sinonimo di resilienza. «Ha già superato molte tempeste. Vive secondo la tradizione, eppure non si ferma mai», ha affermato nel suo discorso.

Molti punti del programma dell'Olma sono consuetudine. Tra questi c'è la sfilata del cantone ospite – questa volta il Vallese – il primo sabato dell'evento di undici giorni.

Con il titolo «Wow Wow Vallese», il cantone si presenta in uno dei padiglioni della fiera su una superficie di 1000 metri quadrati.

Per il Poli di Zurigo la A2-A13 e l'ampliamento dell'A2 a sud di Lugano sono una priorità
Damiano David conquista il pubblico di Zurigo, ecco com'è andato il suo show
La vendita delle classiche Sugus è crollata a picco, ecco cosa c'è dietro
Olly: «La mia è una bella storia, ma l'hanno sporcata»
Matthew Perry, la confessione di Ozzy Osbourne: «Veniva a casa nostra per gli incontri AA»

Svizzera. Oltre 65'000 firme raccolte contro l'imposizione individuale

SvizzeraOltre 65'000 firme raccolte contro l'imposizione individuale

Qaunti miliardi per il Ticino?. Per il Poli di Zurigo la A2-A13 e l'ampliamento dell'A2 a sud di Lugano sono una priorità

Qaunti miliardi per il Ticino?Per il Poli di Zurigo la A2-A13 e l'ampliamento dell'A2 a sud di Lugano sono una priorità

Medio Oriente. Accordo di pace per Gaza, la Svizzera applaude ed elogia gli sforzi diplomatici

Medio OrienteAccordo di pace per Gaza, la Svizzera applaude ed elogia gli sforzi diplomatici