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Multa salata Pizzicato a Sciaffusa con quasi 1000 kg di merce non dichiarata

SDA

10.4.2026 - 11:32

Tentativo di contrabbando di commestibili – 983 kg – fallito per un un cittadino siriano di 35 anni.

Nell'immagine illustrativa d'archivio la dogana di Thayngen, nel canton Sciaffusa.
Nell'immagine illustrativa d'archivio la dogana di Thayngen, nel canton Sciaffusa.
sda

Keystone-SDA

10.04.2026, 11:32

Lo scorso 3 di aprile, ma la notizia è stata data solo oggi, il personale doganale ha fermato a Ramsen (SH), località a ridosso del confine con la Germania, un furgoncino con targhe zurighesi.

Interrogato sul carico, il conducente ha affermato, stando a una nota odierna dell'Ufficio federale per la dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), che stava trasportando la merce per conto di un negoziante svizzero.

Una versione che non ha convinto gli impiegati federali i quali, in assenza tra l'altro di prove, hanno inflitto al conducente oltre mille franchi di multa, più altri mille per Iva e tributi non pagati.

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