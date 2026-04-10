Multa salataPizzicato a Sciaffusa con quasi 1000 kg di merce non dichiarata
SDA
10.4.2026 - 11:32
Tentativo di contrabbando di commestibili – 983 kg – fallito per un un cittadino siriano di 35 anni.
Keystone-SDA
10.04.2026, 11:32
SDA
Lo scorso 3 di aprile, ma la notizia è stata data solo oggi, il personale doganale ha fermato a Ramsen (SH), località a ridosso del confine con la Germania, un furgoncino con targhe zurighesi.
Interrogato sul carico, il conducente ha affermato, stando a una nota odierna dell'Ufficio federale per la dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), che stava trasportando la merce per conto di un negoziante svizzero.
Una versione che non ha convinto gli impiegati federali i quali, in assenza tra l'altro di prove, hanno inflitto al conducente oltre mille franchi di multa, più altri mille per Iva e tributi non pagati.