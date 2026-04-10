Tentativo di contrabbando di commestibili – 983 kg – fallito per un un cittadino siriano di 35 anni.

Nell'immagine illustrativa d'archivio la dogana di Thayngen, nel canton Sciaffusa. sda

Keystone-SDA SDA

Lo scorso 3 di aprile, ma la notizia è stata data solo oggi, il personale doganale ha fermato a Ramsen (SH), località a ridosso del confine con la Germania, un furgoncino con targhe zurighesi.

Interrogato sul carico, il conducente ha affermato, stando a una nota odierna dell'Ufficio federale per la dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), che stava trasportando la merce per conto di un negoziante svizzero.

Una versione che non ha convinto gli impiegati federali i quali, in assenza tra l'altro di prove, hanno inflitto al conducente oltre mille franchi di multa, più altri mille per Iva e tributi non pagati.