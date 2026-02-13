Le tracce del 16enne sono state perse giovedì 16 luglio.
Polizia cantonale
La Polizia cantonale ha diffuso domenica 19 luglio un avviso di scomparsa per Gabriele Carbone, cittadino svizzero di 16 anni.
Secondo le informazioni comunicate dalla polizia, il giovane è scomparso da Riva San Vitale giovedì 16 luglio, intorno alle 16.
Gabriele Carbone ha una corporatura snella, è alto circa 175 centimetri e pesa approssimativamente 50 chilogrammi. Ha occhi verde chiaro, capelli castano chiaro e ondulati e un viso ovale o rotondo. La sua età apparente viene indicata in circa 18 anni. Parla italiano.
Al momento non sono disponibili indicazioni sull’abbigliamento che indossava quando è scomparso.
Chiunque dovesse riconoscerlo o fosse in possesso di informazioni utili è invitato a contattare il Comando della Polizia cantonale al numero 0848 25 55 55.