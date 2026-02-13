Secondo le informazioni comunicate dalla polizia, il giovane è scomparso da Riva San Vitale giovedì 16 luglio, intorno alle 16.

Gabriele Carbone ha una corporatura snella, è alto circa 175 centimetri e pesa approssimativamente 50 chilogrammi. Ha occhi verde chiaro, capelli castano chiaro e ondulati e un viso ovale o rotondo. La sua età apparente viene indicata in circa 18 anni. Parla italiano.

Al momento non sono disponibili indicazioni sull’abbigliamento che indossava quando è scomparso.

Chiunque dovesse riconoscerlo o fosse in possesso di informazioni utili è invitato a contattare il Comando della Polizia cantonale al numero 0848 25 55 55.