Avviso della polizia
Si cerca Jelmini Irene Gio, scomparsa mercoledì sera da Viganello
Polizia Cantonale Ticino
La polizia è alla ricerca di Jelmini Irene Gio, scomparsa mercoledì primo luglio attorno alle ore 21:30 da Viganello.
I connotati della ragazza sono i seguenti:
corporatura snella, statura 162 cm, età apparente 20 anni, peso 43 kg, occhi castani scuri, capelli neri scuri rossicci lisci medio lunghi, labbra fini, viso allungato. Si esprime in lingua italiana.
Al momento della scomparsa indossava jeans neri molto larghi e maglietta nera, borsetta di colore nero con scritta «Guess».
La polizia fa sapere che come segni particolari ha un tatuaggio sul braccio sinistro (angioletto con cuore), un tatuaggio sullo sterno con scritta in spagnolo «ciò che non uccide fortifica», uno sulla coscia sinistra a forma di fiocco rosa, e uno sulla spalla destra rappresentante una ninfea.
Chi avesse informazioni utili è pregato di contattare il Comando della Polizia Cantonale allo 0848 25 55 55.