È scomparso dalla stazione di Verdasio, dove è stato visto l'ultima volta, il 3 agosto verso le 10.35.

L'età apparente è di 65-70 anni, è alto 173 cm e ha una corporatura magra, il viso è ovale/rotondo e i capelli sono grigi/bianchi.

Al momento della scomparsa indossava pantaloni grigi fino al ginocchio, una maglietta bianca con camicia grigia e giacca nera, un cappellino nero e scarpe grigie. Portava con sé un bastone da trekking grigio e arancione e uno zaino grigio. Si esprime in tedesco (svizzero tedesco).

Chi abbia informazioni in merito è pregato di avvisare il comando della Polizia Cantonale allo 0848 25 55 55.