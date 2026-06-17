Avviso di scomparsa Si cerca la 15enne Ainhoa Gambino

La Polizia cantonale ticinese ha diramato un avviso di ricerca per la 15enne Ainhoa Gambino, cittadina svizzera, nata il 18 febbraio 2011. È stata vista l’ultima volta poco dopo la mezzanotte di martedì a Tenero, dove la giovane è domiciliata.