Finiti i bagordi Si chiude il carnevale di Lucerna, 30'000 persone al corteo finale

SDA

18.2.2026 - 08:55

Quest'anno il carnevale lucernese è stato contraddistinto da giornate grigie e piovose. (Foto archivio)
Quest'anno il carnevale lucernese è stato contraddistinto da giornate grigie e piovose. (Foto archivio)
Keystone

Si è chiuso martedì sera dopo sei giorni il carnevale di Lucerna, con la tradizionale sfilata serale, alla quale hanno partecipato 30'000 persone. Il corteo quest'anno ha proposto un'ottantina tra bande musicali e carri allegorici.

Keystone-SDA

18.02.2026, 08:55

18.02.2026, 09:03

La stima del numero di curiosi è stata fornita dalla polizia cantonale lucernese. Il «Monstercorso» è partito alle 19:30 dalla piazza adiacente al Teatro, non lontano dalla stazione ferroviaria, e ha sfilato lungo il famoso ponte che costeggia il Lago dei quattro cantoni, per poi raggiungere la città vecchia. Il corteo si è concluso alle 22:00. Nessun incidente degno di nota ha disturbato lo svolgimento della sfilata, ha precisato la polizia.

Quest'anno il carnevale lucernese è stato contraddistinto da giornate grigie e piovose, che hanno in parte influito sul numero di visitatori, scoraggiati dal maltempo. Le persone che si sono riversate per le strade è diminuito di un terzo rispetto alla rassegna del 2025, affermano gli organizzatori. Lunedì, l'apprezzata sfilata della corporazione del quartiere di Wey, ha attirato 45'000 persone a fronte delle 70'000 dello scorso anno.

La prossima edizione del carnevale di Lucerna è prevista per il 4 febbraio 2027.

