Il Ministero pubblico ticinese ha dato avvio d'ufficio ai primi accertamenti sul caso DISTI.

L'associazione dei grandi distributori è al centro di una vicenda che potrebbe avere importanti sviluppi.

L'ex presidente Enzo Lucibello è stato infatti allontanato dall'organizzazione in seguito a presunte irregolarità nella gestione dei fondi dell'associazione. Secondo quanto riportato dal Corriere del Ticino, l'ammontare delle somme contestate si aggirerebbe attorno ai 300'000 franchi.

Al momento, tuttavia, gli accertamenti si trovano ancora in una fase preliminare e non vi sono conferme ufficiali sull'entità dei fatti contestati né sull'eventuale configurazione di responsabilità. Contattata sulla vicenda, la Procura ha preferito non rilasciare dichiarazioni, limitandosi a definire prematuro qualsiasi commento.

Dal canto suo, Enzo Lucibello ha respinto le accuse attraverso una nota, nella quale sostiene di aver sempre agito nell'interesse dell'associazione e nel rispetto del proprio mandato.

L'ex presidente ha inoltre espresso piena disponibilità a collaborare con le autorità competenti, assicurando che metterà a disposizione tutta la documentazione contabile necessaria per chiarire la propria posizione.