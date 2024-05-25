Come comunica la polizia, un 70enne svizzero viaggiava sulla strada cantonale in direzione di Lavorgo con la sua auto.

Stando a una prima ricostruzione, l'uomo è uscito di strada e si è scontrato con un muretto, finendo ribaltato sul tetto.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro di soccorso cantonale di Biasca e i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega, che hanno prestato le prime cure all'uomo e lo hanno poi portato in ospedale.

Stando alla prima valutazione medica le ferite del 70enne sono serie.