Sabato pomeriggio un motociclista si è scontrato con diversi veicoli a Scuol, comunica la polizia cantonale grigionese.

Incidente Si scontra con un furgone e poi con due auto: motociclista ferito a Scuol

Il 52enne italiano stava andando in direzione di Ardez quando, attorno alle 14.15, in una curva con visibilità scarsa, è finito nella corsia opposta, perdendo il controllo del mezzo e scontrandosi con un furgone proveniente in senso contrario.

In seguito, ha urtato un'auto che seguiva il furgone e si è scontrato frontalmente con un terzo veicolo.

L'uomo è rimasto ferito in modo moderatamente grave. È intervenuta una squadra del servizio di soccorso di Scuol, poi il 52enne è stato elitrasportato dalla rega all'Ospedale cantonale dei Grigioni, a Coira.

La strada è rimasta per un'ora chiusa al traffico, in seguito è stato possibile circolare in senso unico.

La polizia retica ha avviato le indagini per chiarire la dinamica esatta dell'incidente.