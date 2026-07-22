All'inizio del mese di luglio il Consiglio di Stato ticinese ha ratificato una convenzione tra enti pubblici e privati con l'obiettivo di valorizzare e riqualificare le rive nel comparto a lago tra Minusio e Tenero-Contra.

Come si legge in un comunicato stampa, l’accordo – siglato da Cantone, Comuni di Tenero-Contra e Minusio, Confederazione, Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT), gestori dei campeggi, proprietari dei fondi a lago e dall’associazione Rive Pubbliche della Svizzera Italiana (RPSI) – prevede l’elaborazione di uno studio di fattibilità allo scopo di sviluppare soluzioni concrete e condivise per l’accessibilità degli spazi verdi e di svago in zona lago.

Ricordiamo che da anni si discute su come riuscire a coniugare al meglio gli interessi legati alla fruizione del lago da parte della popolazione con quelli connessi alla promozione del turismo, ma anche alla formazione degli sportivi e alle attività ricreative delle strutture balneari comunali.

Lo studio sarà svolto da un gruppo interdisciplinare di progettisti, accompagnato da un gruppo strategico, nel quale è rappresentata ogni parte contraente.

«La partecipazione e collaborazione al tavolo di lavoro di tutti gli attori coinvolti, ossia gli enti pubblici, i gestori e proprietari dei campeggi e l’associazione RPSI, costituisce il valore aggiunto del processo e il presupposto per lo sviluppo di soluzioni progettuali in grado di armonizzare le diverse esigenze», viene sottolineato nella nota stampa.

I risultati sono attesi nella primavera del prossimo anno.