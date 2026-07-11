Come riportano diversi media ticinesi, un uomo ha riportato gravi ferite in seguito a un tuffo a Paradiso.

Oggi, sabato, verso le 16:45 in una piscina pubblica a Paradiso un uomo si ferito gravemente dopo essersi tuffato.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno rapidamente eseguito le manovre di rianimazione. In seguito l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano.

È intervenuta anche la Polizia cantonale per gli accertamenti del caso.