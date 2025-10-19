Moutier (nella foto il seggio all'Hotel de Ville) partecipa oggi per la prima volta alle elezioni del canton Giura. Keystone

Urne aperti oggi nel canton Giura per il rinnovo del consiglio di Stato e dei 60 seggi del parlamento. A Ginevra si tiene invece il ballottaggio per un seggio in governo, con un probabile testa a testa fra il candidato dei Verdi e quello dell'UDC.

Keystone-SDA SDA

Nell'elezione suppletiva del canton Ginevra i Verdi puntano a riconfermare il seggio liberatosi con le dimissioni a metà mandato del consigliere di Stato Antonio Hodgers, con il consigliere nazionale Nicolas Walder, 59 anni, che gode del sostegno del PS.

Il suo sfidante Lionel Dugerdil ha 44 anni, è presidente dell'UDC cantonale, viticoltore e gran consigliere, ed è sostenuto da PLR, Mouvement Citoyens Genevois (MCG) e dagli ambienti economici.

Al primo turno, il 28 settembre, Nicolas Walder ha superato Lionel Dugerdil di oltre 5500 voti, ma oggi il risultato – atteso a partire delle 12:45 – potrebbe essere più serrato. La presenza di un terzo candidato, l'outsider Philippe Oberson, della lista Le Peuple d'abord, non influenzerà la corsa.

Giura: per la prima volta con Moutier

Il rinnovo delle cinque poltrone dell'esecutivo giurassiano per i prossimi cinque anni si preannuncia particolarmente incerto, sia per la presenza del consigliere di Stato uscente del Centro che si ricandida da indipendente, come pure per il fatto che i cittadini di Moutier vi prendono parte per la prima volta, benché il comune passerà definitivamente nel nuovo cantone soltanto all'inizio del 2026.

I meglio piazzati dovrebbero essere l'attuale responsabile delle finanze Rosalie Beuret Siess (PS) e il capo del dipartimento dell'economia e della sanità Stéphane Theurillat (Centro).

L'incognita principale riguarda il responsabile dell'istruzione, della cultura e dello sport Martial Courtet, che in seguito a un audit che criticava la gestione autoritaria del suo dipartimento è invitato a mettersi in disparte dal comitato direttivo del Centro e ora si ripresenta come indipendente.

Gli altri due «ministri» uscenti, il cristiano-sociale indipendente (PCSI) David Eray (ambiente) e la socialista Nathalie Barthoulot (interno) non si ricandidano per un nuovo mandato. L'unica certezza è quindi che si andrà al ballottaggio, in programma il 9 novembre prossimo.

In corsa ci sono in particolare Fred-Henri Schnegg dell'UDC, fratello del consigliere di Stato bernese Pierre Alain Schnegg, come pure due attuali municipali di Moutier: Valentin Zuber del PS e Clément Piquerez del Centro. Da notare che con l'arrivo di Moutier, l'elettorato del canton Giura è aumentato di quasi il 10%.

Per i 60 seggi in Parlamento del canton Giura si presentano in totale 404 candidati. Anche in questo caso l'arrivo di Moutier rimescolerà le carte in tavola. La ripartizione dei seggi è attualmente la seguente: Centro 15, PS 13, PLR 8, UDC 7, Verdi 7, PCSI 6, PVL 2 e Partito operaio popolare (POP) 2.