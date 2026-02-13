Il 90% delle aziende alimentari ticinesi ispezionate dal laboratorio cantonale nella sua attività di controllo ufficiale sul rischio del 2025, hanno mostrato una buona prestazione. Lo comunica il Dipartimento della sanità e della socialità venerdì in una nota. Su 5’275 campioni analizzati, i controlli ufficiali sul mercato hanno rilevato un tasso di non conformità del 9,6%. Verifiche specifiche sono state condotte su panini imbottiti, dichiarazione del tenore alcolico, bevande iperproteiche e sulla qualità dell’acqua potabile. Queste hanno portato all’avvio di 33 contravvenzioni per le violazioni più gravi.