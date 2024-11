Nuovo impegno accademico per l'ex consigliera federale. Keystone

Simonetta Sommaruga insegnerà all'Università di Berna nel semestre primaverile del 2025.

L'ex consigliera federale socialista terrà, insieme al professor Adrian Vatter, un seminario dal titolo «Governare in teoria e in pratica».

Sommaruga condividerà ogni settimana le sue conoscenze con gli studenti della facoltà di scienze economiche e sociali, da febbraio a fine maggio del prossimo anno, ha comunicato oggi l'ateneo della città federale.

Per la prima volta, viene precisato in una nota, il corso associa teoria e pratica in relazione alla governance svizzera.

