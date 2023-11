Secondo Vania Alleva, presidente del sindacato Unia, il principio della "parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo" rischia di essere annacquato. Keystone

I sindacati si son detti contrariati ai primi risultati scaturiti dai colloqui tra la Svizzera e l'Unione Europea.

Chiedono al Consiglio federale di difendere gli interessi della popolazione di fronte ai negoziati con l'UE, garantendo la protezione dei salari e del servizio pubblico.

Davanti alla stampa oggi a Berna, l'Unione sindacale svizzera (USS) e Travail.Suisse si sono dette molto preoccupate per l'andamento delle discussioni con la Commissione europea. A loro avviso, dopo il precedente progetto di «accordo istituzionale», si sta delineando un programma di liberalizzazione.

Nei colloqui preliminari, l'Amministrazione federale ha accettato una riduzione della protezione dei salari e un indebolimento del servizio pubblico, denunciano i sindacati.

I lavoratori distaccati in Svizzera dall'estero non riceveranno più il rimborso delle spese previsto dalla Confederazione. Gli strumenti sanzionatori, come la cauzione e il divieto di fornire servizi, perderebbero il loro effetto. I sindacati chiedono al Consiglio federale di correggere questi errori. Inoltre, criticano il fatto che le aziende e i dipendenti svizzeri si troverebbero in una situazione di svantaggio competitivo e che quelli stranieri verrebbero discriminati.

Unia preoccupata

Il principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo» rischia di essere annacquato, ha dichiarato Vania Alleva, presidente del sindacato Unia, secondo la versione scritta del suo discorso. E non si tratta affatto di «noccioline», ma di quote salariali molto consistenti per gli interessati. Ancora oggi, i lavoratori distaccati devono spesso guadagnarsi da vivere in condizioni molto precarie: «Non vogliamo un ritorno alle condizioni dei tempi dello statuto dei lavoratori stagionali», ha aggiunto.

Secondo il capo economista dell'USS, Daniel Lampart, se il principio di proporzionalità definito dall'UE si applicasse ora alla protezione dei salari, questa sarebbe più subordinata all'accesso al mercato. Sotto vari aspetti, anche i meccanismi di controllo e di sanzione svizzeri contro il dumping salariale risulterebbero indeboliti.

Minore offerta di elettricità e di trasporto?

I sindacati temono anche una minore offerta di elettricità e di trasporto ferroviario alla popolazione. Secondo loro, l'adozione della legge europea in questi settori, come richiesto dalla Commissione europea, significherebbe la completa liberalizzazione del mercato dell'elettricità per i piccoli clienti e l'accesso al mercato per le compagnie ferroviarie come Flixtrain nel trasporto internazionale di passeggeri.

Gli elettori e il parlamento svizzeri hanno ripetutamente chiarito che vogliono mantenere l'attuale sistema di trasporto pubblico», ha dichiarato Matthias Hartwich, presidente del Sindacato del personale dei trasporti (SEV). In Europa, la liberalizzazione delle ferrovie ha generalmente portato a servizi più scadenti, a condizioni di lavoro peggiori, a scarsa puntualità e a inaffidabilità: «La gente non vuole condizioni come quelle presenti in Germania».

Il Consiglio federale dovrebbe presentare il suo mandato negoziale a dicembre o gennaio e inviarlo ai due comitati di politica estera e ai Cantoni per la consultazione. A seconda dell'esito, i negoziati potrebbero iniziare il prossimo febbraio o marzo.

ch, ats