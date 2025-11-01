  1. Clienti privati
Nel quartiere della stazione Sion: tensioni durante una manifestazione pro-Palestina

SDA

1.11.2025 - 21:59

La polizia e i manifestanti a Sion
La polizia e i manifestanti a Sion
Keystone

A Sion, alcuni manifestanti pro-palestinesi hanno bloccato sabato pomeriggio il quartiere della stazione. Con il passare delle ore, la situazione si è fatta sempre più tesa e la polizia ha effettuato diversi fermi.

Keystone-SDA

01.11.2025, 21:59

01.11.2025, 22:10

Già alle 14:00 gli agenti avevano invitato i partecipanti a sciogliere la manifestazione non autorizzata, ha riferito un fotografo di Keystone-ATS. L'appello è stato però ignorato. Intorno alle 17:00 la tensione è aumentata: «La polizia ci sta manganellando, due persone sono state picchiate e due arrestate», ha dichiarato Gaël Ribordy del collettivo Valais Palestine.

Un ultimatum è stato poi fissato dalla polizia alle 17:45. I manifestanti rimasti si sono quindi dispersi progressivamente. Verso le 18:15 ne erano rimasti solo pochi, mentre anche le forze di polizia lasciavano il luogo, ha constatato Keystone-ATS.

Secondo gli organizzatori, alla manifestazione hanno preso parte circa 1000 persone, mentre Keystone-ATS stima una partecipazione massima di 300. La polizia non ha confermato i numeri.

Il Comune di Sion aveva vietato la manifestazione già a settembre per motivi di sicurezza. Un ricorso presentato dagli organizzatori era stato respinto.

Una manifestazione che ha riunito diverse centinaia di persone si è tenuta sabato anche a Zurigo. Autorizzata, si è svolta in modo pacifico, ha indicato la polizia municipale a Keystone-ATS.

