Detenzione Situazione «molto tesa» nelle carceri grigionesi

SDA

5.2.2026 - 12:18

Nel penitenziario di Cazis Tignez (GR) il 95% dei 150 posti disponibili è occupato. (immagine d'archivio)
Nel penitenziario di Cazis Tignez (GR) il 95% dei 150 posti disponibili è occupato. (immagine d'archivio)
Keystone

Anche nei Grigioni, come nel resto della Svizzera, la situazione carceraria è molto tesa. Nel penitenziario di Cazis Tignez, il 95% dei posti risulta assegnato, a Realta ci si avvicina al tutto esaurito.

Keystone-SDA

05.02.2026, 12:18

05.02.2026, 13:28

Lo ha dichiarato ieri il capo dell'Ufficio retico per l'esecuzione giudiziaria, Mathias Fässler, alla trasmissione radiofonica della RSI Grigioni sera. L

e cifre lo confermano: il 95% dei 150 posti della sezione chiusa a Cazis Tignez è occupata, 90 delle 100 celle per l'espiazione ordinaria delle pene a Realta sono piene.

Nel reparto maschile destinato alla carcerazione preventiva nessuno dei 9 posti disponibili è attualmente libero.

Il numero di reclusi è in costante crescita dal 2024. Circa il 40% è stato condannato dalle autorità giudiziarie del Canton Zurigo, mentre altri provengono dalla Svizzera orientale e centrale.

Una piccola parte dei detenuti ha commesso reati nei Grigioni. Il 20% sono di nazionalità svizzera, il restante 80% è invece straniero.

L'elevato tasso di occupazione delle strutture di Cazis crea difficoltà sistemiche ai collaboratori dei penitenziari e ai progetti di risocializzazione dei detenuti, ha osservato Fässler.

Per aumentare la disponibilità di posti per la detenzione preventiva, l'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria è alla ricerca di soluzioni assieme alla procura.

