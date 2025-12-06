  1. Clienti privati
Guerra Sminamento in Ucraina grazie a una raccolta fondi nel Giura bernese

SDA

6.12.2025 - 14:21

Una Digger D250, macchina per lo sminamento costruita a Tavannes (BE)
Una Digger D250, macchina per lo sminamento costruita a Tavannes (BE)
Keystone

A un anno dal suo avvio, il progetto di raccolta fondi gestito dalla Fondazione Digger di Tavannes (BE) con le scuole del Giura bernese e di Bienne (BE) si è concluso con successo: una macchina per lo sminamento sarà inviata in Ucraina.

Keystone-SDA

06.12.2025, 14:21

06.12.2025, 14:25

La Fondazione Digger, organizzazione senza scopo di lucro, ha reso omaggio oggi all'impegno di diverse centinaia di alunni e insegnanti che hanno vi hanno preso parte, organizzando attività di raccolta fondi e indirizzando il pubblico verso la piattaforma di finanziamento partecipativo.

Colpito da questo impegno, un donatore privato ha aggiunto 500'000 franchi ai 60'000 raccolti dagli alunni, mentre la Fondazione Digger vi ha contribuito con 100'000, per toccare quota 660'000 franchi. Questo ci permette di fornire questa macchina, ha affermato a Keystone-ATS il direttore e fondatore della Fondazione Digger, Frédéric Guerne.

La macchina sarà inviata in Ucraina «in nome dei giovani della nostra regione». Quello che all'inizio sembrava un sogno utopico è stato ora realizzato, ha aggiunto Digger, che ha già consegnato due dispositivi di questo tipo all'Ucraina.

Progettata e costruito nelle officine di Tavannes, la Digger D-250 è una macchina cingolata, incrocio tra un trattore e un veicolo blindato. Pesante dodici tonnellate, è dotata nella parte anteriore di una fresa sminatrice che elimina la vegetazione. Le Digger D-250 sono controllate a distanza per motivi di sicurezza.

