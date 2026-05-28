  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tragedia nel bosco Caduta fatale in bici, 16enne muore su una strada sterrata a Soletta

SDA

28.5.2026 - 15:30

La tragedia è avvenuta ieri sera.
La tragedia è avvenuta ieri sera.
Keystone

Grave incidente ieri sera a Oberbuchsiten, nel canton Soletta: un ragazzo di 16 anni è morto in seguito a una caduta in bicicletta in un bosco della zona. Le circostanze del sinistro sono ancora in fase di accertamento: sta indagando la procura cantonale.

Keystone-SDA

28.05.2026, 15:30

28.05.2026, 15:36

Stando a una prima ricostruzione fornita oggi dalla polizia, il giovane intorno alle 21.15 stava percorrendo in discesa, insieme a due coetanei, una strada sterrata in bici quando, giunto in località Obere Bündten, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, riportando ferite così gravi da risultare mortali.

Non sono stati forniti per il momento ulteriori dettagli sull'accaduto: non è noto se il ciclista sia deceduto sul posto, se indossasse il casco, né se la bicicletta fosse a trazione elettrica o muscolare.

I più letti

William racconta la sua quotidianità: «Louis spalma la marmellata in auto»
Colpo di scena al Roland Garros: Sinner eliminato da Cerundolo al 2° turno. Ecco cos'è successo
La polizia: «Quello alla stazione di Winterthur è un attacco jihadista». L'uomo era appena stato rilasciato da una clinica
Charlize Theron e quel rimpianto su ogni set: «Vorrei rigirare le prime tre settimane»
Gli svedesi provocano la Svizzera: «Ha raggiunto due finali solo perché non ha giocato contro di noi»

Altre notizie

Già noto alle autorità. La polizia: «Quello alla stazione di Winterthur è un attacco jihadista». L'uomo era appena stato rilasciato da una clinica

Già noto alle autoritàLa polizia: «Quello alla stazione di Winterthur è un attacco jihadista». L'uomo era appena stato rilasciato da una clinica

Vallese. Blatten un anno dopo, oggi la commemorazione della catastrofe

ValleseBlatten un anno dopo, oggi la commemorazione della catastrofe

Ferite 3 persone. «Stiamo indagando in tutte le direzioni»: ecco cosa dice la polizia dopo l'accoltellamento a Winterthur

Ferite 3 persone«Stiamo indagando in tutte le direzioni»: ecco cosa dice la polizia dopo l'accoltellamento a Winterthur