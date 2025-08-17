  1. Clienti privati
Canton Soletta Una donna muore mentre nuotava nell'Aare

SDA

17.8.2025 - 11:30

La donna è stata probabilmente vittima di un malore. (Immagine simbolica d'archivio).
La donna è stata probabilmente vittima di un malore. (Immagine simbolica d'archivio).
Keystone

Sabato a Soletta una donna è morta mentre nuotava nel fiume Aare. Primi soccorritori e il personale di un gommone di salvataggio hanno recuperato la 50enne che, nonostante i tentativi di rianimazione, è morta poco dopo in ospedale.

Keystone-SDA

17.08.2025, 11:30

17.08.2025, 12:12

Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, si presuppone che la vittima sia stata colpita da un problema medico. Quando è stata raggiunta dai primi soccorritori era già priva di sensi.

Ecco di quanto. Le aziende svizzere si attendono aumenti salariali

6400 posti disponibili. Ecco in quali settori mancano apprendisti

Canton Berna. Passo del Grimsel: strada riaperta dopo una colata di fango

