L'uscente Sandra Kolly (Centro), presidente del governo, ha ottenuto il miglior risultato, ma le sono mancati 213 voti per raggiungere la maggioranza assoluta. sda

L'UDC è diventata il partito più forte nel Gran Consiglio solettese. Rispetto alla passata legislatura, la formazione politica nazionalconservatrice guadagna quattro seggi, passando a 25 (su 100). PLR e Verdi liberali (PVL) hanno fatto segnare perdite significative.

Keystone-SDA SDA

Il risultato rappresenta un cambiamento storico per il legislativo cantonale: per la prima volta in oltre 125 anni il PLR, partito popolare ampiamente ancorato, non è più la maggiore forza politica.

Ecco, in termini di seggi, cosa è accaduto a Soletta nell'odierna giornata elettorale per il parlamento: l'UDC, guadagnandone quattro, occupa un quarto esatto dell'emiciclo, il PS ne ottiene uno in più e raggiunge quota 21.

Il PLR perde due poltrone e scende a 20, tante quante quelle del Centro (numero di seggi immutato).

Calo di consensi sia per i Verdi (un seggio in meno a quota nove) che per i loro cugini del PVL, che con solo quattro mandati (meno due) non possono più costituire un gruppo parlamentare (per cui occorrono cinque deputati).

Il Partito evangelico perde il suo unico rappresentante nel legislativo.