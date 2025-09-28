  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Votazioni cantonali Netto «no» alla legge sugli asili nido a Soletta, respinto anche un credito

SDA

28.9.2025 - 16:10

La legge sugli asili nido, molto controversa, ha incassato il 64,51% di voti contrari.
La legge sugli asili nido, molto controversa, ha incassato il 64,51% di voti contrari.
Keystone

A Soletta è stata chiaramente bocciata una regolamentazione della presa a carico di bambini complementare alla famiglia approvata dal Gran consiglio, contro la quale un comitato apartitico aveva lanciato un referendum.

Keystone-SDA

28.09.2025, 16:10

28.09.2025, 16:14

La legge sugli asili nido, molto controversa, ha incassato il 64,51% di voti contrari. Con la modifica proposta della legge sulla socialità i Comuni sarebbero stati tenuti a garantire «un'offerta adeguata alle esigenze di posti di custodia per i bambini fino alla fine della scuola elementare».

Inoltre i genitori che affidano i propri figli a un asilo nido, a un doposcuola, a una mensa scolastica o a una famiglia diurna avrebbero dovuto ricevere buoni di custodia il cui importo sarebbe dipeso dal reddito, dal patrimonio e dalla composizione della famiglia.

UDC, PLR e PEV erano contrari

I costi – stimati tra i 14,7 e i 19,5 milioni di franchi all'anno – sarebbero stati a carico dei Comuni, responsabili dell'assistenza, e per il 40% del Cantone. Per l'attuazione i Comuni avrebbero potuto scegliere tra dieci diversi modelli; a seconda della variante, dall'85 al 93% delle famiglie avrebbe beneficiato dei buoni.

Il progetto era sostenuto dal PS, dai Verdi, dal PVL e dal Centro così come dall'Unione cantonale delle PMI e dell'artigianato; contrari invece l'UDC, il PLR e il PEV.

La Cancelleria di Stato è intervenuta in vista della votazione, correggendo pubblicamente «una significativa disinformazione nella campagna dell'UDC» riguardo ai costi previsti. Il partito ha immediatamente criticato la mossa definendola «inaccettabile propaganda di Stato».

Bocciato il credito per la stazione di Soletta

Erano inoltre in discussione due crediti. Da un lato il Cantone intende investire 200 milioni di franchi per potenziare la protezione dalle inondazioni lungo il fiume Dünnern e, allo stesso tempo, valorizzare ecologicamente il corso d'acqua tra Oensingen e Olten. Il progetto, accolto dal 53,63% dei votanti, è suddiviso in fasi che si protrarranno per 20 anni.

L'altro credito, respinto con un 56,47% di «no», riguardava lo sviluppo dell'area sud della stazione ferroviaria di Soletta per 163 milioni di franchi, di cui 40 a carico del Cantone.

L'affluenza alle urne per i tre oggetti cantonali è stata di poco superiore al 50%.

I più letti

Due sì agli oggetti in votazioni federale, ma c'è stata suspense sino all'ultimo
Il virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino
Il Ticino dice «sì» a entrambe le iniziative sui premi di cassa malati
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
Alessandro Cattelan: «A Fazio non sto simpatico». Frecciata anche su Sanremo

Altre notizie

Nel canton Argovia. Un'ex Miss Svizzera entra in municipio a Oberwil-Lieli

Nel canton ArgoviaUn'ex Miss Svizzera entra in municipio a Oberwil-Lieli

Votazioni cantonali. Respinto il voto facilitato agli stranieri nei comuni del canton Vaud

Votazioni cantonaliRespinto il voto facilitato agli stranieri nei comuni del canton Vaud

Votazione federale. Abolito il valore locativo: «sì» solido alle urne, ma c'è stato un Röstigraben

Votazione federaleAbolito il valore locativo: «sì» solido alle urne, ma c'è stato un Röstigraben