Nel cantone di Soletta l'UDC, con la granconsigliera Sibylle Jeker, tenta di conquistare per la prima volta un seggio in Consiglio di Stato (foto d'archivio) Keystone

Nel cantone di Soletta si tengono oggi le elezioni per il rinnovo del governo e del parlamento.

Keystone-SDA SDA

Tre dei cinque membri dell'esecutivo – Susanne Schaffner (PS), Peter Hodel (PLR) e Sandra Kolly (Centro) – si ricandidano, mentre non sollecitano un nuovo mandato Brigit Wyss (Verdi) e Remo Ankli (PLR). L'UDC, con la granconsigliera Sibylle Jeker, tenta di conquistare per la prima volta un seggio in Consiglio di Stato.

PLR e Verdi intendono difendere le loro «poltrone vacanti» rispettivamente con i granconsiglieri Marco Lupi e Daniel Urech. Mentre il PS – con Mathias Stricker – e il Centro – con Edgar Kupper – aspirano a ottenere un secondo seggio. Le elezioni per il Consiglio di Stato si svolgono secondo il sistema maggioritario.

I solettesi eleggono anche i 100 membri del parlamento. Attualmente la distribuzione dei seggi è la seguente: PLR, 22; UDC, 21; PS, 20; Centro, 20; Verdi, dieci; PVL, sei; e PEV, uno.