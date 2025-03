Le persone che hanno notato comportamenti sospetti sono pregate di contattare la polizia cantonale di Soletta. Keystone

Rapina alla stazione di servizio Coop Pronto di Derendingen (SO) stamane verso le 5.00. Un ladro ha forzato la porta d'entrata e ha aggredito il commesso che si apprestava ad aprire il negozio ferendolo con un'arma bianca. Si è fatto consegnare contanti e sigarette.

L'aggressore è poi fuggito in una direzione sconosciuta. Il dipendente è stato portato in ospedale dalla polizia per un controllo, indicano le forze dell'ordine precisando di essere alla ricerca di testimoni.