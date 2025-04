In base ai risultati provvisori Sibylle Jeker, qui con il candidato verde Daniel Urech, dovrebbe permettere all'UDC di entrare per la prima volta nel Consiglio di Stato solettese. Keystone

Al secondo turno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Stato solettese i tre membri - su cinque - che si ripresentano dovrebbero essere riconfermati. In base ai risultati parziali l'UDC dovrebbe entrare per la prima volta in governo con Sibylle Jeker.

Keystone-SDA SDA

Dopo lo spoglio in 101 comuni su 106 comuni la granconsigliera si piazza al secondo posto con 28'785 voti. Al primo turno, l'8 marzo, aveva conquistato il quarto posto. Per l'UDC si tratta dell'ottavo tentativo di entrare nell'esecutivo solettese.

Tra i consiglieri di Stato che si sono ripresentati Sandra Kolly (Centro), attuale presidente del governo, si colloca in prima posizione con 29'207 preferenze, seguita da Susanne Schaffner (PS, 27'212) e Peter Hodel (PLR, 25'664). Quinto Mathias Stricker (PS, 22'823). Rimarrebbero fuori Edgar Kupper (Centro, 22'230 voti), Daniel Urech (Verdi, 19'986) e Marco Lupi (PLR, 19'031).

Al primo turno nessuno degli otto candidati in corsa era riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta. Il Consiglio di Stato è attualmente composto di due liberali radicali, di un «centrista», di un socialista e di un ecologista. Brigit Wyss (Verdi) e Remo Ankli (PLR) non si sono più ripresentati.