Dato che il Governo dell’Appenzello Interno intende gestire i flussi turistici, le tariffe di parcheggio nell’Alpstein subiranno un forte aumento. Il sistema di gestione dei parcheggi sarà realizzato solo nel 2027.

La locanda Äscher è una meta turistica molto frequentata: di conseguenza, i posti auto disponibili a valle sono molto ambiti.

Hai fretta? blue News riassume per te In Appenzello Interno le tariffe di parcheggio sono state uniformate e notevolmente aumentate.

Così, un biglietto giornaliero a Wasserauen costa ora 15,75 franchi invece dei precedenti cinque franchi.

Aumentando i prezzi il Cantone intende arginare l'afflusso di turisti.

Il nuovo sistema di gestione dei parcheggi, originariamente previsto per la primavera, dovrebbe ora essere realizzato nel 2027.

Da anni il turismo escursionistico nel Cantone di Appenzello Interno è in forte crescita. A questo contribuiscono, oltre al paesaggio da sogno, anche attrazioni locali come la locanda Äscher, di cui circolano moltissime immagini sui social media.

Il traffico che ne deriva grava pesantemente sulla popolazione locale: il Cantone intende intervenire per porre rimedio alla situazione.

Lo scorso agosto, infatti, l’agitazione era grande quando la commissione cantonale appenzellese aveva annunciato un massiccio aumento dei prezzi di parcheggio nell’Alpstein: si parlava addirittura di arrivare fino a 30 franchi.

Le nuove tariffe generano malcontento

La situazione non è arrivata a tanto. Ma i forti aumenti stanno suscitando malcontento, come riporta l’«Appenzeller Zeitung». Infatti dal 19 maggio le tariffe di posteggio hanno subito un forte aumento.

Ad esempio, un biglietto giornaliero a Wasserauen costa 15,75 franchi invece dei precedenti 5 franchi. Ogni giorno in più costa 10 franchi, mentre la durata massima di sosta rimane di sette giorni.

I primi 90 minuti rimangono comunque gratuiti. Dopodiché ogni ora aggiuntiva costa 1,50 franchi fino a una durata massima di 6,5 ore. In seguito si pagano solo 50 centesimi per ogni ora aggiuntiva.

Le tariffe valgono anche per i proprietari privati di terreni e per il parcheggio Pfannenstil Eugster a Brülisau.

Il sistema di gestione dei parcheggi sarà introdotto nel 2027

In primavera le autorità avevano inizialmente previsto di introdurre un nuovo sistema di gestione dei parcheggi per l’intero cantone. L’aumento dei costi di sosta avrebbe dovuto entrare in vigore solo a partire dal 2029.

Adesso però gli automobilisti sono già chiamati a pagare, mentre il nuovo sistema di gestione è previsto a partire dal 2027. Questo avrà lo scopo di regolare i flussi di traffico in Appenzello Interno.

Si prevede che dei pannelli informativi elettronici indichino ai visitatori dove sono ancora disponibili posti auto. Chi prenota in anticipo il proprio posto tramite app avrà la precedenza.

Infine, una sbarra impedirà a chi viaggia in auto di proseguire, ad esempio verso Wasserauen, se lì i parcheggi sono già tutti occupati.