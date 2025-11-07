  1. Clienti privati
Dati Il Soccorso svizzero d'inverno ha aiutato ben 47'000 bisognosi

SDA

7.11.2025 - 15:02

All'assemblea generale era presente anche l'ex consigliere federale Samuel Schmid.
All'assemblea generale era presente anche l'ex consigliere federale Samuel Schmid.
Keystone

Nella scorsa stagione invernale il Soccorso svizzero d'inverno (SSI) ha aiutato 47'000 persone in stato di bisogno. Lo riferisce la fondazione stessa in un comunicato odierno.

Keystone-SDA

07.11.2025, 15:02

07.11.2025, 15:09

Nonostante un aumento delle donazioni da lasciti, per il secondo anno consecutivo si è registrata una perdita di 1,6 milioni di franchi (nell'esercizio 2023/24 era di 2,5 milioni).

Complessivamente, si legge ancora nella nota, i ricavi si sono attestati a 6,3 milioni (circa 700'000 franchi in più rispetto all'anno precedente), con un aumento delle entrate da eredità e da fondazioni, ma in diminuzione dalle raccolte fondi.

Le spese più importanti si sono registrate per i progetti costi della salute, sostegno ai bambini e aiuto per i vestiti.

