Sondaggio Comparis Per gli svizzeri un buon rapporto con i vicini è fondamentale per la soddisfazione abitativa

SDA

26.2.2026 - 10:24

In un paese densamente popolato come la Svizzera, il vicinato non è un elemento marginale, bensì fa parte della vita quotidiana, scrive Comparis (nella foto: un condominio di Moutier).
In un paese densamente popolato come la Svizzera, il vicinato non è un elemento marginale, bensì fa parte della vita quotidiana, scrive Comparis (nella foto: un condominio di Moutier).
Keystone

La maggioranza degli svizzeri ritiene che un buon rapporto con i vicini è fondamentale per la soddisfazione abitativa. Lo afferma un sondaggio realizzato in dicembre dall'istituto demoscopico Innofact su incarico di Comparis.

Keystone-SDA

26.02.2026, 10:24

26.02.2026, 10:39

Il 66% degli intervistati afferma che un buon rapporto con il vicinato è importante o molto importante per la propria soddisfazione abitativa. «Parliamo sempre dei prezzi degli affitti. Ma un cattivo rapporto con i vicini può svalutare anche l'appartamento dei sogni», sostiene l'esperto immobiliare di Comparis Harry Büsser citato in una nota.

Il vicinato, prosegue la nota, è particolarmente importante per gli anziani, le famiglie e i romandi. «Nella Svizzera tedesca si tende a essere più riservati, ma non per questo meno amichevoli», ritiene Büsser. L'aiuto tra vicini è infatti molto più pronunciato nella Svizzera tedesca (51%) che in quella romanda e in Ticino (41% ciascuno).

Più in generale, il 71% degli intervistati ha contatti personali con almeno una persona del vicinato almeno una volta alla settimana. Il 10% incontra almeno un vicino ogni giorno.

L'82% degli interrogati ha poi dichiarato di non essersi mai sentito a disagio o insicuro nel proprio vicinato negli ultimi 12 mesi. «Questa è una buona notizia», ha affermato Büsser, secondo cui «la convivenza in Svizzera funziona sorprendentemente bene» e ciò «nonostante l'aumento della densità abitativa».

