La maggior parte delle entrate irregolari è stata nuovamente rilevata in Ticino (foto simbolica) Keystone

I soggiorni irregolari in Svizzera sono quasi dimezzati nel 2025: l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha registrato 14'577 entrate illegali, contro 29'459 dodici mesi prima.

Le persone di nazionalità turca (1933), afghana (1842) e marocchina (1174) sono le più rappresentate tra i migranti entrati in Svizzera in modo irregolare lo scorso anno, secondo i dati ufficiali comunicati oggi.

Rispetto al 2024, sono diminuiti anche i casi di sospette attività di passatori e le consegne alle autorità straniere, scesi rispettivamente a 182 (contro 280 nel 2024) e a 2449 (4765).

Nel solo mese di dicembre del 2025 le entrate irregolari in Svizzera sono state 982 rispetto a 1078 di novembre e a 1247 del dodicesimo mese del 2024. La maggior parte dei casi è stata nuovamente rilevata in Ticino con un numero inferiore rispetto a novembre (dicembre: 439/novembre: 517).

Tra i migranti entrati in modo irregolare in Svizzera nel mese di dicembre, i cittadini turchi sono stati i più rappresentati.