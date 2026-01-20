  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Statistica I soggiorni illegali in Svizzera si sono quasi dimezzati nel 2025

SDA

20.1.2026 - 11:12

La maggior parte delle entrate irregolari è stata nuovamente rilevata in Ticino (foto simbolica)
La maggior parte delle entrate irregolari è stata nuovamente rilevata in Ticino (foto simbolica)
Keystone

I soggiorni irregolari in Svizzera sono quasi dimezzati nel 2025: l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha registrato 14'577 entrate illegali, contro 29'459 dodici mesi prima.

Keystone-SDA

20.01.2026, 11:12

20.01.2026, 11:20

Le persone di nazionalità turca (1933), afghana (1842) e marocchina (1174) sono le più rappresentate tra i migranti entrati in Svizzera in modo irregolare lo scorso anno, secondo i dati ufficiali comunicati oggi.

Rispetto al 2024, sono diminuiti anche i casi di sospette attività di passatori e le consegne alle autorità straniere, scesi rispettivamente a 182 (contro 280 nel 2024) e a 2449 (4765).

Nel solo mese di dicembre del 2025 le entrate irregolari in Svizzera sono state 982 rispetto a 1078 di novembre e a 1247 del dodicesimo mese del 2024. La maggior parte dei casi è stata nuovamente rilevata in Ticino con un numero inferiore rispetto a novembre (dicembre: 439/novembre: 517).

Tra i migranti entrati in modo irregolare in Svizzera nel mese di dicembre, i cittadini turchi sono stati i più rappresentati.

I più letti

Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: «Non posso che volerti bene»
Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino
Kate accoglie le campionesse del mondo, William si sporca le mani in fattoria
Odermatt risponde a McGrath: «C'è sempre una stanza libera per te la domenica di slalom»
Famiglia svizzera salvata dopo essere rimasta bloccata sull'Etna per una bufera di neve

Altre notizie

Davos. Parmelin dà il via al WEF: «Grazie per il sostegno internazionale dopo Crans-Montana»

DavosParmelin dà il via al WEF: «Grazie per il sostegno internazionale dopo Crans-Montana»

Svizzera. Cassis: «Gli Stati Uniti stanno plasmando il mondo, ne siamo tutti coinvolti»

SvizzeraCassis: «Gli Stati Uniti stanno plasmando il mondo, ne siamo tutti coinvolti»

Geopolitica. Svizzera invitata ad aderire al «Consiglio di pace» di Donald Trump

GeopoliticaSvizzera invitata ad aderire al «Consiglio di pace» di Donald Trump