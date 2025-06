Sotto accusa per la posizione sulla crisi in Medio Oriente, Cassis ammonisce i suoi collaboratori

Ignazio Cassis risponde alle critiche interne. Keystone

Dopo le critiche interne sulla sua posizione nel conflitto israelo-palestinese, il ministro Ignazio Cassis ha reagito con una dura lettera rivolta ai suoi collaboratori.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Ignazio Cassis ha criticato duramente la diffusione ai media di una lettera interna firmata da 250 dipendenti del DFAE, che mettevano in discussione la sua posizione sul conflitto israelo-palestinese.

Il ministro ha ammonito i collaboratori, parlando di possibile violazione del dovere di fedeltà, mentre il Dipartimento ha contattato tutti i firmatari, suscitando accuse di intimidazione.

Nonostante Cassis abbia difeso la sua linea e richiamato le sue prese di posizione ufficiali, è stato criticato anche dall'ex consigliera federale Ruth Dreifuss per la sua debolezza e l'inefficacia diplomatica. Mostra di più

Stando al «Blick», il 25 giugno Ignazio Cassis ha inviato una lettera interna ai collaboratori del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), in cui ha espresso dure critiche nei confronti della fuga di notizie apparsa sui media nelle scorse settimane.

«Trasmettere questa lettera ai media per fare pressione sul Consiglio federale non corrisponde alla nostra cultura del dialogo», ha scritto il ministro nella missiva interna, che il quotidiano zurighese ha potuto consultare nella versione francese.

Cassis ha inoltre sottolineato che tale gesto potrebbe rappresentare una violazione del dovere di fedeltà previsto dal diritto del personale federale, poiché mina la fiducia del pubblico nello Stato e nei suoi rappresentanti.

La presa di posizione arriva dopo che, all'inizio di giugno, la «SonntagsBlick» aveva rivelato che 250 dipendenti del DFAE avevano firmato una lettera critica nei confronti del ticinese, in cui mettevano in discussione le sue posizioni sul conflitto israelo-palestinese e chiedevano una condanna più netta delle azioni di Israele.

Il 15 giugno è poi emerso che il Dipartimento di Cassis ha contattato individualmente tutti i firmatari per verificare l'autenticità della lettera, un'azione che alcuni all'interno del DFAE hanno vissuto come una forma di pressione o intimidazione.

Critiche anche dall'esterno

Nella sua risposta ufficiale, Cassis ha difeso la sua linea, ricordando di essersi espresso più volte sulla crisi in Medio Oriente. Ha detto di aver condannato le violazioni del diritto internazionale umanitario e di aver chiesto il rispetto delle convenzioni da tutte le parti coinvolte.

Ha inoltre citato il comunicato del 28 maggio 2025, in cui si era dichiarato «profondamente scosso» di fronte all’«insopportabile sofferenza umana», chiedendo un cessate il fuoco immediato e pieno accesso umanitario.

Ma le critiche nei suoi confronti non arrivano solo dall'interno del DFAE. Ruth Dreifuss, ex consigliera federale, ha rotto il suo abituale riserbo e, in una recente intervista alla Radio «SRF», ha accusato il ministro di una linea troppo timida e di non prendere posizione con chiarezza.

Ha anche definito «inconcludente» la recente visita di Cassis nella regione in conflitto.