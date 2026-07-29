Lega addio? Sotto forte pressione Claudio Zali lascia il Governo ticinese e si difende: «Non sono un violento, il mio era uno sfogo»

Lo ha annunciato lo stesso leghista in una lettera inviata in esclusiva a Radio Ticino, l'unica emittente che, secondo il politico, non si sarebbe accanita contro di lui.

Nella missiva si può leggere: «Rimango in Consiglio di Stato solo il tempo necessario a completare alcuni lavori in corso e a evadere delle pendenze. Fatto ciò, alla data che ho indicato lascerò serenamente il mio posto in Governo per gli ultimi mesi della legislatura a un subentrante che da tanto scalpita per scendere in campo e che ha assicurato di avere le soluzioni per tutti i problemi del Paese».

Donne picchichiate? «Non sono un violento. Il mio era uno sfogo»

Nel testo diffuso dall'emittente radiofonica locarnese, Zali afferma, a proposito dei file audio resi pubblici la scorsa settimana, nei quali incitava una donna a picchiare una stalker dicendo di averlo già fatto lui, che: «La donna che al telefono ho detto di avere "picchiato" l'ho solo allontanata dalla mia proprietà quando, quasi 10 anni fa, si era presentata nottetempo a casa mia. Per farlo l'ho strattonata, ma non percossa. Mi ha querelato e pochi giorni dopo ha ritirato la denuncia».

In un altro passaggio aggiunge: «Quella che ho detto di voler far ‹picchiare›, da mesi stava assillando me e l'allora mia compagna. Nessuno le ha fatto niente, è stata la giustizia a occuparsene ed è stata condannata».

Zali prosegue: «Il mio era lo sfogo, in privato, di una persona esasperata. Per deprecabile che sia, è stata l'espressione di una violenza solo verbale da parte di una persona profondamente afflitta. Non ho picchiato nessuno, non ho mandato a picchiare nessuno. Non sono un violento».

In un altro passaggio, l'attuale presidente del Governo afferma: «Non ho commesso alcun reato in relazione al contenuto delle telefonate illegalmente registrate, così come non esiste, in riferimento a esse, alcun procedimento penale a mio carico, nel quale sarei comunque presunto innocente. Presunzione di innocenza che in teoria vale anche per i Consiglieri di Stato e non solo per i presidenti di partito».

Attacca la politica ticinese: «Do fastidio a molti»

Zali passa poi al contrattacco: «La politica ticinese nel suo complesso è affetta dalla sua mediocrità e vive in simbiosi con media che in nome del sensazionalismo hanno smarrito ogni forma di etica, il rispetto delle persone e perfino il rispetto della legge».

E continua: «Il linciaggio mediatico e politico senza precedenti messo in atto nei miei confronti utilizzando indebitamente registrazioni telefoniche illegali e artefatte ha compromesso la possibilità per me di svolgere in modo sereno e credibile il mio lavoro in favore del Paese e rappresenta una deliberata interferenza contro la mia annunciata candidatura alle elezioni del prossimo anno».

Annuncia altre azioni legali

«Evidentemente do fastidio a molti. Di tutto questo prendo atto quasi con un certo distacco, dopo avere oltrepassato la soglia del disgusto. Ringrazio sentitamente le cittadine e i cittadini che negli anni hanno apprezzato il mio operato, come pure le moltissime persone che in questi giorni per me particolarmente difficili mi hanno manifestato il loro sostegno e mi hanno chiesto di non lasciare».

«Mi dispiace deludere queste persone, ma rimango in Consiglio di Stato solo il tempo necessario a completare alcuni lavori in corso e a evadere delle pendenze. Fatto ciò, alla data che ho indicato lascerò serenamente il mio posto nel Governo per gli ultimi mesi della legislatura a un subentrante che da tanto scalpita per scendere in campo e che ha assicurato di avere le soluzioni per tutti i problemi del Paese».

Conferenza stampa alle 14h00 da Bellinzona

Claudio Zali, lo ricordiamo, si trova al centro di tre vicende distinte emerse negli ultimi giorni: alcuni file audio nei quali avrebbe incitato alla violenza, l'indagine relativa al caso del quattordicenne alla Farera e una mail inviata all'Ente ospedaliero cantonale per favorire l'assunzione di una conoscente.

Il Consiglio di Stato ha tenuto oggi una seduta straordinaria e, per riferire degli esiti della discussione, organizza un momento informativo con una conferenza stampa prevista per le 14h00 e che potrete seguire live anche sulle pagine di blue News.