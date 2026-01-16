L'auto è rimasta incastrata tra il treno e un palo metallico Keystone

Grosso spavento, ma per fortuna senza conseguenze, per un'automobilista 65enne venerdì poco dopo le 12:30 a Speicher, nel canton Argovia, in seguito a una collisione avvenuta tra il suo veicolo e un treno delle ferrovie appenzellesi.

Stando a una nota della polizia di Appenzello Esterno, la donna si è recata autonomamente in ospedale per un controllo.

Al momento dell'incidente la 65enne stava facendo retromarcia sui binari in direzione della strada principale. Sebbene il macchinista del treno, diretto a San Gallo, abbia azionato il freno di emergenza, non ha potuto evitare la collisione.

Il treno ha poi spinto l'auto contro un palo metallico, dove è rimasta incastrata, ha precisato la polizia, aggiungendo che i danni ammontano a diverse decine di migliaia di franchi e che la ferrovia è rimasta bloccata per circa un'ora e mezza. Per i passeggeri sono stati messi a disposizione autobus sostitutivi.