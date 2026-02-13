  1. Clienti privati
Più care del previsto Spesi quasi 5,4 milioni per le iniziative sul servizio civico e per il futuro votate nel novembre del 2025

SDA

13.2.2026 - 10:36

In occasione delle consultazioni del 30 novembre scorso sono stati spesi 5,4 milioni di franchi per le campagne di voto.
Keystone

Le campagne di votazione per i due oggetti in consultazione il 30 novembre scorso – iniziativa popolare per il futuro e per un Servizio civico, entrambe bocciate – sono costate 5,38 milioni di franchi, il 15% in più di quanto annunciato inizialmente.

Keystone-SDA

13.02.2026, 10:36

13.02.2026, 11:35

Lo indicano le cifre definitive pubblicate oggi dal Controllo federale delle finanze (CDF).

Favorevoli e contrari all'iniziativa per un Servizio civico hanno sborsato 740 mila franchi (505'685 dai favorevoli e 239'255 dai contrari.

La maggior spesa – 4,64 milioni – è stata destinata all'iniziativa per il futuro che chiedeva l'introduzione di una tassa federale sulle successioni e sulle donazioni superiori ai 50 milioni di franchi per combattere la crisi climatica.

Gli oppositori del testo- partiti «borghesi» e gli ambienti economici in primis – che temevano un fuggi-fuggi generale dei contribuenti più abbienti, hanno investito globalmente 4,2 milioni. I Giovani socialisti, all'origine dell'iniziativa, hanno invece destinato alla campagna 430 mila franchi.

Alle urne, l'iniziativa Servizio civico- che voleva trasformare l'attuale obbligo del servizio militare in un servizio civile obbligatorio per tutti – è stata bocciata con l'84,15% di no.

L'Iniziativa per il futuro – che propugnava l'introduzione di una tassa federale sulle successioni e sulle donazioni superiori ai 50 milioni di franchi per combattere la crisi climatica – è stata respinta dal 78,3% degli aventi diritto.

