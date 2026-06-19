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Arte di strada Spunta presunto Banksy a Basilea, speculazioni sui social smentite

SDA

19.6.2026 - 15:30

L'opera apparsa durante la settimana in cui si svolge l'Art Basel ha alimentato le speculazioni sui social. Ma non si tratta di un Banksy.
L'opera apparsa durante la settimana in cui si svolge l'Art Basel ha alimentato le speculazioni sui social. Ma non si tratta di un Banksy.
Keystone

Le immagini di un graffito apparso a Basilea e diffuse sui social hanno alimentato le speculazioni su una possibile opera di Banksy. Stando all'organizzazione incaricata di autenticarne i lavori, tuttavia, il murale non è attribuibile al celebre artista britannico.

Keystone-SDA

19.06.2026, 15:30

19.06.2026, 15:36

Interpellata dall'agenzia Keystone-ATS, il Pest Control Office, unico organismo autorizzato a verificare le opere di Banksy, ha infatti precisato che il graffito in questione – spuntato in occasione dalla 56esima fiera d'arte moderna e contemporanea Art Basel – non è una nuova opera del misterioso writer britannico, considerato uno dei maggiori esponenti della street art.

Anche sul profilo Instagram ufficiale dell'artista non compare l'immagine in bianco e nero che ritrae un bambino con un orsacchiotto e una bomboletta spray.

Il graffito, apparso su un muro esterno lungo la Mattenstrasse, nei pressi della Messeplatz, ha immediatamente acceso l'entusiasmo sui social.

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