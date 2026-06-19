Arte di strada Spunta presunto Banksy a Basilea, speculazioni sui social smentite

Le immagini di un graffito apparso a Basilea e diffuse sui social hanno alimentato le speculazioni su una possibile opera di Banksy. Stando all'organizzazione incaricata di autenticarne i lavori, tuttavia, il murale non è attribuibile al celebre artista britannico.