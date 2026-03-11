  1. Clienti privati
Radiotelevisione svizzera Roger Elsener, attuale CEO di Zattoo, sarà il nuovo direttore della SRF

SDA

11.3.2026 - 14:47

Roger Elsener
Roger Elsener
KEYSTONE

SRF avrà presto un nuovo direttore: la radiotelevisione pubblica svizzero-tedesca sarà guidata da Roger Elsener, attuale CEO del servizio di streaming tivù Zattoo. Entrerà in carica il primo maggio succedendo a Nathalie Wappler, che in settembre aveva annunciato le sue dimissioni e che lascerà l'azienda a fine aprile.

Keystone-SDA

11.03.2026, 14:47

Il 47enne della Svizzera centrale, con un passato in vari gruppi editoriali, avrà il compito di sviluppare l'offerta editoriale e promuovere la digitalizzazione con particolare attenzione al pubblico giovane, ha indicato oggi l'ente televisivo SRG SSR, il cui consiglio di amministrazione ha proceduto alla nomina.

«Roger Elsener possiede tutte le qualità necessarie per proseguire lo sviluppo di SRF in una fase impegnativa, nell'interesse del servizio pubblico nella Svizzera tedesca», afferma Lukas Bruhin, presidente di SRG Deutschschweiz. «Ci convince anche sul piano umano per la sua concretezza, chiarezza e apertura di mente».

