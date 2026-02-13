L'Aare regala sempre meno refrigerio ai bagnanti.
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Un nuovo record assoluto di temperatura è stato registrato martedì pomeriggio nell'Aare. Il corso d'acqua che scorre nel cuore di Berna ha raggiunto alle 16.50 i 24,82 gradi, battendo il primato stabilito alla fine dello scorso mese.
È quanto riporta il sito web «aaremarzili.info», che monitora in diretta tutti i dati relativi al fiume.
Il precedente picco, 24,13 gradi, era stato toccato il 27 giugno. In quell'occasione, era stato cancellato un record vecchio di quasi quattro anni.
Quest'estate l'Aare e le piscine pubbliche di Berna stanno venendo particolarmente presi d'assalto per sfuggire alla morsa del caldo.
Il rito della nuotata mattutina nel fiume simbolo della città federale è sempre più popolare e sempre più alla portata anche dei freddolosi, visto che l'acqua supera i 23 gradi già alle 6 del mattino.