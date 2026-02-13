Il costruttore ferroviario Stadler Rail è stato preso di mira da un attacco informatico, ma secondo l'azienda i suoi sistemi interni sono rimasti indenni.

Le linee di produzione non sono state toccate dall'attacco.

A essere compromessa è stata invece la piattaforma di scambio dati con un fornitore, attraverso credenziali di accesso rubate.

L'azione è stata rivendicata dal gruppo di estorsione digitale Everest Group, che ha chiesto un riscatto di 10 milioni di franchi, ha indicato la società con sede a Bussnang, nel canton Turgovia.

Ma l'impresa ha già risposto con un secco no: «Stadler non pagherà in nessun caso un riscatto e non è quindi ricattabile», si legge nella nota.

Una denuncia penale è stata presentata alla polizia cantonale turgoviese.

Intercettati dati senza rilevanza

L'aggressione, che è avvenuta a metà luglio, non ha causato alcuna perdita di dati per Stadler Rail.

Secondo quanto reso noto dalla ditta i criminali sono riusciti a intercettare informazioni tecniche relative a un fornitore, ma si tratta di dati che non hanno rilevanza per la sicurezza dei treni e non includono dati personali sensibili.

Di conseguenza i convogli Stadler in servizio in tutto il mondo non subiscono alcuna conseguenza operativa e la produzione di materiale rotabile prosegue regolarmente.

Stabile in borsa

La notizia non ha provocato scossoni in borsa: sul mercato di Zurigo l'azione Stadler Rail guadagnava in mattinata lo 0,5%, in un mercato orientato generalmente alla stabilità.

Dall'inizio di gennaio il titolo ha guadagnato il 6% e positivo è anche l'andamento sull'arco di dodici mesi (+13%), mentre negativa rimane la performance sull'arco di cinque anni (-43%).

Stadler Rail fa risalire le sue origini allo studio di ingegneria fondato da Ernst Stadler nel 1942 a Zurigo. La società fabbrica una vasta gamma di materiale rotabile che va dai treni ad alta velocità ai convogli regionali, passando dai tram e dai vettori per le metropolitane, veicoli che circolano anche sulle linee ferroviarie svizzere e ticinesi. Conta 18'000 dipendenti, di cui 6000 in Svizzera. Nel 2025 ha realizzato un fatturato di 3,7 miliardi di franchi.