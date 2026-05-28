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Ferite 3 persone  «Stiamo indagando in tutte le direzioni»: ecco cosa dice la polizia dopo l'accoltellamento a Winterthur

Petar Marjanović

28.5.2026

L'attacco è avvenuto poco prima delle 8:30 di giovedì.
L'attacco è avvenuto poco prima delle 8:30 di giovedì.
KEYSTONE

Alla stazione di Winterthur un cittadino svizzero di 31 anni ha ferito tre uomini. Il portavoce della polizia spiega che cosa si sa finora.

Redazione blue News

28.05.2026, 15:03

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un 31enne svizzero ha ferito tre uomini alla stazione ferroviaria di Winterthur.
  • Una persona è stata ferita in modo grave, due in modo moderato.
  • Il movente non è chiaro. La polizia sta indagando in tutte le direzioni.
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Ha gridato «Allahu Akbar»?. Ferite 3 persone alla stazione di Winterthur: «Ho visto la lama a terra: sembrava un coltello da cucina affilato»

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Giovedì mattina, alla stazione di Winterthur, un uomo ha ferito tre persone con un’arma da taglio. Secondo la polizia cantonale zurighese, l’aggressione è avvenuta poco prima delle 8:30.

Il presunto autore, arrestato sul posto, è un cittadino svizzero di 31 anni. Le tre vittime sono svizzere di 28, 43 e 52 anni. Tutte sono state trasportate in ospedale.

Il portavoce della polizia cantonale Roger Bonetti, intervistato da BRK News, ha spiegato che si tratta di ferite da taglio. Una persona è rimasta gravemente ferita, mentre le altre due hanno riportato ferite di media entità.

Nessuna indicazione sul movente

Resta ancora da chiarire se le vittime siano state colpite in maniera casuale oppure se avessero un legame con il presunto aggressore. Bonetti ha precisato che questo aspetto è oggetto delle indagini in corso.

Anche sul movente, per il momento, la polizia non fornisce indicazioni.

blue News e altri media hanno riferito le testimonianze di persone che affermano di aver sentito il grido «Allahu Akbar». Le forze dell'ordine, al momento, non confermano questa ricostruzione.

Una lettrice di blue News racconta. Accoltellamento a Winterthur: «Ho tamponato la ferita fino all'arrivo dei paramedici»

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Nell’intervista, Bonetti ha sottolineato che la polizia cantonale sta indagando in tutte le direzioni. Allo stato attuale, nulla può essere escluso.

Accertamenti tecnici prima dell'interrogatorio

Dopo l’arresto, l’uomo è rimasto in custodia.

Secondo Bonetti, sul sospettato saranno effettuati accertamenti tecnici per la raccolta di tracce, dopodiché sarà interrogato sui fatti.

L’aggressione ha provocato un importante dispositivo d’intervento: oltre alla polizia cantonale, sono intervenute anche la polizia comunale di Winterthur, la polizia dei trasporti delle FFS, il servizio di soccorso dell’Ospedale cantonale di Winterthur e Schutz & Rettung Zürich.

Alcune aree della stazione sono state transennate; le barriere sono state rimosse verso mezzogiorno.

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