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Succede in Svizzera Stipendi da capogiro e bonus a spese dei pazienti? Un gruppo di radiologia nel mirino

Dominik Müller

20.6.2026

Dei documenti interni rivelano redditi elevati e ambiziosi obiettivi di crescita presso un gruppo di radiologia della Svizzera romanda.
Dei documenti interni rivelano redditi elevati e ambiziosi obiettivi di crescita presso un gruppo di radiologia della Svizzera romanda.
Symbolbild: Keystone

Stipendi elevati e bonus a spese delle casse malati? Un attacco hacker ha portato alla luce i documenti interni del fornitore di servizi di radiologia della Svizzera romanda, 3R - Réseau Radiologique Romand. L’azienda respinge le critiche.

Redazione blue News

20.06.2026, 10:05

20.06.2026, 10:55

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I documenti trapelati del gruppo 3R - Réseau Radiologique Romand offrono uno spaccato degli alti stipendi e dei bonus versati in un settore finanziato in gran parte dai premi di cassa malati.
  • Alcuni medici guadagnano oltre 600'000 franchi all’anno se superano nettamente i propri obiettivi di fatturato.
  • L’azienda respinge le critiche rivolte al sistema retributivo.
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I documenti interni del gruppo 3R - Réseau Radiologique Romand della Svizzera romanda, sottratti a fine aprile durante un attacco hacker, successivamente trasmessi alla RTS e ora riportati anche da SRF, offrono una visione rara di un modello di business redditizio nel settore sanitario.

Circa il 90% delle entrate proviene dall’assicurazione malattia obbligatoria.

I documenti mostrano che i radiologi dipendenti del gruppo percepiscono stipendi annuali compresi tra 300'000 e 360'000 franchi. I responsabili delle singole sedi arrivano a guadagnare fino a 420'000 franchi.

A ciò si aggiunge un sistema di bonus: chi supera il proprio obiettivo di fatturato riceve il 18% del fatturato in eccesso. Nel 2025 un medico ha guadagnato in questo modo un totale di circa 617'000 franchi.

A titolo di confronto: lo stipendio di un membro del Consiglio federale ammonta a 478'000 franchi.

Il gruppo contesta le polemiche

Il modello retributivo ha suscitato polemiche, dato che le visite dovrebbero essere effettuate esclusivamente in base alla necessità medica.

3R respinge tali accuse: «Contestiamo con fermezza l’affermazione secondo cui la nostra politica salariale incoraggerebbe la moltiplicazione delle prestazioni nei nostri istituti», ha dichiarato alla RTS.

Gli stipendi sarebbero inoltre «in linea» con le retribuzioni usuali nel settore nella Svizzera romanda.

La «fonte di fatturato»

I documenti mostrano inoltre che il gruppo monitora attentamente le attività dei medici che inviano i pazienti e li definisce internamente «fonte di fatturato».

Nelle carte del consiglio di amministrazione, tra le priorità per il 2026 figurano, tra l’altro, la «creazione di valore per gli azionisti», la produttività e l’ottimizzazione delle tariffe.

3R è stata fondata nel 2000 nel Vallese ed è cresciuta, grazie a numerose acquisizioni, fino a diventare il principale fornitore di servizi di radiologia della Svizzera romanda.

Mentre nel 2021 il gruppo gestiva ancora 12 studi, oggi ne conta circa 20. Da due anni la strategia di espansione si concentra sempre più sulla Svizzera tedesca.

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