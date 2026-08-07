Il cantiere della nuova Scuola della moda di Chiasso, un investimento da quasi 70 milioni di franchi e un progetto atteso da circa un decennio, è fermo da mesi e, al momento, non è ancora possibile stabilire quando i lavori potranno riprendere.

All'origine dello stop vi sarebbero errori nella progettazione strutturale dell'edificio. Nelle prossime settimane il Cantone sarà chiamato a valutare tutte le conseguenze della situazione, comprese quelle legate ai tempi di realizzazione dell'opera, la cui consegna era prevista per la metà del 2028.

A far emergere le criticità è stato il secondo parere tecnico richiesto dal Cantone a un ingegnere esterno. L'analisi ha evidenziato possibili errori nella progettazione delle strutture portanti dell'edificio. Gli esiti della verifica sono stati quindi sottoposti ai progettisti, che hanno confermato la presenza degli errori riscontrati.

Per fare il punto sulla situazione e definire i prossimi passi, venerdì si è svolto un incontro tra le parti coinvolte.