Le strade nazionali sono sempre più congestionate: nel 2023, le ore trascorse in coda hanno segnato un aumento del 22,4% su un anno giungendo alla quota record di 48'807 ore.

Lo indica l'Ufficio federale delle strade (USTRA), secondo cui in alcune tratte i potenziamenti sono ormai ineludibili.

Stando al Rapporto sulla viabilità 2023 pubblicato oggi, con 29,6 miliardi di veicoli-chilometro percorsi, il volume di traffico sulla rete viaria nazionale è aumentato rispetto al 2022 di 1,5 punti percentuali, confermano la centralità delle strade nazionali nel sistema dei trasporti elvetico.

Le autostrade, semiautostrade e strade nazionali di terza classe, pur rappresentando appena il 3% in termini di estensione rispetto all'intera rete viaria del Paese, hanno assorbito il 45% del chilometraggio totale registrato.

Dei quasi 30 miliardi di veicoli-chilometro, l’84% (24,9 miliardi) è stato percorso da automobili (+2,9 %). Anche per il trasporto merci la rete nazionale riveste un'importanza cruciale, come dimostra la quota del 68,3% di veicoli-chilometro riferita a camion, furgoni e altri veicoli commerciali.

Rete viaria satura

Tale centralità ha però il suo rovescio della medaglia: con un balzo del 22,4 % rispetto al 2022, gli incolonnamenti hanno toccato un valore record nel 2023: 48 807 ore, di cui l’86,7% imputabile a problemi di congestione della rete.

Lo scarto tra l'incremento delle ore di coda (+22,4%) e quello dei veicoli-km (+1,5 %) è sintomatico dei limiti di saturazione della rete viaria nazionale.

Questa evoluzione mette a dura prova la stabilità e la resilienza del sistema, stando all'USTRA. Nonostante le numerose misure adottate per ottimizzare il flusso veicolare, le strade nazionali non sono infatti più in grado di assorbire il surplus di traffico generato dalla domanda.

I sistemi su cui si punta per rimediare al problema, tra cui gli impianti di limitazione dinamica della velocità o le corsie dinamiche, in alcuni tratti non sono più sufficienti per far fronte alla crescita futura dei volumi di traffico.

Potenziamenti mirati

Pertanto, secondo l'USTRA, è necessario ricorrere a potenziamenti mirati volti a risolvere le criticità più gravi. I progetti di ampliamento sono inseriti e classificati per priorità nel Programma di sviluppo strategico (PROSTRA), aggiornato e presentato al Parlamento ogni quattro anni.

L'obiettivo di questi interventi consiste nel migliorare la circolazione, ridurre i riversamenti di traffico sulla viabilità ordinaria e garantire la robustezza della rete autostradale.

