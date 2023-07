Berna intende rivalutare la relazione con Pechino. (Immagine simbolica) Keystone

Con la sua Strategia per la Cina, nel 2021 il consigliere federale Ignazio Cassis voleva tenere conto della crescente importanza del Regno di Mezzo. Ora la Confederazione vuole riesaminare il tutto.

Lo ha confermato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), diretto dal ticinese, alla NZZ am Sonntag. Alla strategia sarà messo un punto finale già l'anno prossimo e non è chiaro se ve ne sarà una nuova edizione. «Spetterà al Consiglio federale decidere se rinnovare l'attuale strategia con una nuova dopo la sua scadenza. Questa decisione è ancora in sospeso», ha detto un portavoce del DFAE al domenicale.

All'interno dell'amministrazione cresce anche la preoccupazione che la neutralità svizzera possa subire pressioni ancora maggiori. Come dimostrano documenti interni, la NATO, ad esempio, ha le idee chiare su come la Svizzera dovrebbe posizionarsi in caso di conflitto tra Cina e Occidente: dalla parte dell'alleanza atlantica.

