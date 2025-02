Elisabeth Schneider-Schneiter (Centro/BL) preferisce continuare il suo lavoro in Consiglio nazionale Keystone

La consigliera nazionale Elisabeth Schneider-Schneiter (Centro/BL) non si candida alla successione di Viola Amherd in Governo. La sua priorità principale resta la continuazione del suo lavoro in Parlamento, ha annunciato lei stessa oggi su X.

Keystone-SDA, mp, ats SDA

Il nome della consigliera nazionale di Basilea Campagna era stato stato fatto all'indomani dell'annuncio delle dimissioni (per fine marzo) della consigliera federale Amherd.

Contattata da diversi media la 60enne non aveva escluso una sua eventuale candidatura. Oggi però ha deciso di non lanciarsi nella corsa in vista dell'elezione del 12 marzo prossimo.