Il consigliere di Stato vallesano ed ex presidente nazionale del Centro Christophe Darbellay è interessato alla successione di Viola Amherd. Su di lui pesa però l'incognita delle elezioni cantonali, che si terranno a cavallo dell'elezione al Consiglio federale.

Il consigliere di Stato vallesano Christophe Darbellay. sda

Keystone-SDA, fc, ats SDA

«Sto seriamente riflettendo» sulla candidatura al Consiglio federale, ha affermato Darbellay al quotidiano Le Nouvelliste. «Ne sto discutendo con il partito e la mia famiglia», ha aggiunto.

«Si dice spesso che il treno passa una volta sola. Bisogna saper cogliere un'opportunità quando si presenta», afferma ancora colui che è stato presidente dell'allora PPD (dal 2006 al 2016) e consigliere nazionale (dal 2003 al 2015). Il Vallese avrebbe tutto da guadagnare se riuscisse a mantenere un seggio in governo, aggiunge.

C'è comunque un problema

Per Darbellay, che avrà 54 anni il prossimo 7 marzo, c'è tuttavia un problema, e non di secondaria importanza: il 2 marzo si svolgerà in Vallese il primo turno del rinnovo del Consiglio di Stato, elezione al quale è candidato. Il ballottaggio è fissato al 23 marzo.

Proprio nel mezzo, il 12 marzo, è prevista l'elezione del successore di Amherd in Consiglio federale. «Non poteva esserci peggior timing», ha ammesso il diretto interessato.