Il consigliere di Stato grigionese del Centro Marcus Caduff rinuncia a candidarsi per la successione di Viola Amherd in Consiglio federale. Lo ha indicato la sezione grigionese del partito in una nota odierna.

Fra le motivazioni che lo hanno spinto a rinunciare, Caduff cita la sua mancanza di esperienza in qualità di parlamentare in Consiglio nazionale e quindi delle «conoscenze dell'interazione tra il Consiglio federale e l'Assemblea federale», precisa il comunicato.

Inoltre, è giunto alla conclusione che i tempi non erano ancora maturi per la sua candidatura, si legge nella nota.

Un altro fattore determinante nella sua decisione sono i sacrifici e gli oneri per la sua famiglia in caso di elezione, indica Caduff nel comunicato.

Il 51enne sottolinea che svolge il suo attuale ruolo di presidente del Governo e capo del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità con «grande entusiasmo e motivazione».

Il politico è originario di Lumnezia in Surselva (GR) ed è membro del Governo grigionese dal 2019. La sua attività politica è già iniziata nel 2004, dapprima come presidente della sezione di Lumnezia del partito.e poi come membro del Gran consiglio retico, dove ha anche rivestito il ruolo di capogruppo.

Una decina di giorni fa un altro grigionese, il consigliere nazionale Martin Candinas, si era ritirato dalla corsa. Non ci sarà quindi nessun politico del Centro grigionese sul ticket per la successione di Amherd.