Il consigliere nazionale Markus Ritter (Centro/SG) Keystone

«Il Dipartimento della difesa (DDPS) è il dipartimento più entusiasmante». Lo ha ribadito oggi Markus Ritter, uno dei due candidati del Centro alla successione di Viola Amherd in Consiglio federale.

Keystone-SDA, mp, ats SDA

Anche dopo la conferma delle dimissioni del capo dell'Esercito Thomas Süssli e del direttore del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) Christian Dussey, Ritter si è detto pronto a raccogliere la sfida.

«Mi sento in grado di assumere il compito e sarei molto felice di farlo», ha dichiarato il consigliere nazionale sangallese in un'intervista rilasciata alla radio svizzero-tedesca SRF. Ritter si è detto deluso dal fatto che le dimissioni siano state ancora una volta rese pubbliche dopo una «fuga di notizie».

Ci sono molte decisioni che devono essere prese in parallelo. È un peccato che tutto arrivi allo stesso tempo, ha aggiunto il candidato del Centro al Governo, precisando che ora è necessario trovare un nuovo capo dell'esercito e affrontare l'orientamento strategico delle forze armate.

Quale criterio per il nuovo capo dell'esercito, Ritter ha indicato che deve trattarsi di una persona molto integrativa e con una forte leadership, che sappia comunicare bene ed essere in grado di adattare gli obiettivi e attuarli nel lavoro quotidiano. Ritter non ha ancora in mente nessuno, «sarebbe presuntuoso». La scelta dovrà essere fatta durante futuri colloqui.

È il momento di mettersi al lavoro, ma «bisogna fare una cosa alla volta», assumersi i compiti, «punto per punto, dossier per dossier».